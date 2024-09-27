Голова фракції «Слуга народу» в міській раді Києва та одночасно заступник міністра освіти Андрій Вітренко зібрав підлеглих освітян у робочий час на політичний захід, щоб реабілітуватися за участь у корупційному скандалі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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«Цей „слуга ОП“ і одночасно заступник міністра освіти Вітренко у робочий час зганяє ректорів підконтрольних ВНЗ, щоб такою активністю погасити власний корупційний скандал, у якому він замішаний. Все в стилі радянських традицій і практик чиновників часів Януковича. Поважні педагоги у робочий час збираються на паркетний політичний захід, організатором якого офіційно зазначений „слуга“ Андрій Вітренко. Але є нюанс, про який не згадано в анонсі: Вітренко — заступник міністра освіти і науки. Тобто влада зігнала освітян у робочий час, щоб підіграти „слугам“», — написав Борислав Береза.

Він уточнив, що освітян зібрали на круглий стіл з питань місцевого самоврядування. А саме — щодо проєкту закону про столицю.

Також Береза звернув увагу на те, що раніше законом про столицю опікувались інші представники «Слуги народу», які підозрюються в корупції або мають інші проблеми із законом.

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«Слуги» передбачувано піднімають з нафталіну закон про столицю. Той самий закон про столицю, яким раніше опікувався попередник Вітренка — депутат-«слуга» Трубіцин. Він був затриманий на мільйонному хабарі та втік за кордон. Ще один представник «Слуги народу» Віталій Безгін займається Києвом у Верховній Раді. Має відкрите ДБР кримінальне провадження за зазіхання на територіальну цілісність України, бо вів бізнес з депутатом з рф, яка є… його тіткою. Колись цим законом опікувався і Микола Тищенко, який навіть претендував на посаду голови КМДА. На цей час перебуває під домашнім арештом за напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken", — зазначив екснардеп.

Береза нагадав, що Андрій Вітренко «теж ходить під корупційним скандалом».

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«Освоєно 2 млрд грн тендеру на будівництво Національного меморіального військового кладовища, на який допустили росіян та підсанкційних осіб. Санкції, до речі, накладені РНБО. Це підтвердило СБУ. А Вітренко, як член Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, є безпосереднім фігурантом цієї справи. Тож навіщо ще одного потенційного корупціонера з команди „слуг“ кидати на питання Києва? Справа в тому, що під Вітренком хитається стілець. Тому круглий стіл — спроба відзвітувати в ОП, що слуга готовий служити, навіть освітян зганяти, як в кращі часи Януковича», — наголосив екснардеп.

Раніше Борислав Береза попередив про те, що Коломойський намагається запустити на ринок копію «Паріматч».

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