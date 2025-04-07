Її називають аксесуаром успішних людей: як вибрати та використовувати

Світ постійно змінюється. Одні тренди виникають, інші зникають. З появою соцмереж обмін візитними картками став не настільки поширеним, як раніше. І тим не менше, якщо йдеться про встановлення ділових контактів, без візиток вам не обійтися. Візитна картка — сама по собі багато говорить про людину. Зазвичай, ті, хто досяг успіху і займає високі позиції у суспільстві, віддають перевагу візиткам досить простого дизайну. Дуже важливо, щоб реквізити на них були надруковані не надто дрібним шрифтом.

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Зберігати візитки потрібно у візитниці. Вона дає змогу їм не м'ятися і не забруднюватися. У візитницю кладуть візитну картку, отриману від ділового партнера. Принаймні таким чином ви її не загубите.

Обирайте візитницю містку та хорошої якості. Адже немає нічого гіршого, ніж дістати візитівку з візитниці, яка давно вже втратила вигляд. Не найкраща картина — шукати свою візитку в гаманці поміж грошима, магазинними чеками та квитанціями. Презентабельна візитниця — репутаційний аксесуар, як і сама візитна картка.

Візитниця — прекрасний варіант для подарунка людині, яка користується візитками.

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Нагадаємо про золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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