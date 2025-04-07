Кожен обирає свій шлях: відома співачка розповіла, як ставиться до «дивних» вчинків репера Потапа

Поки Настя Каменських розгулює вулицями Києва її чоловік репер і продюсер Потап постійно «вляпується» в скандали через свій «незвичний» зовнішній вигляд та не зовсім логічні вчинки, які ведуть до репутаційних скандалів.

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Свою думку про відношення до дій Потапа висловила в інтерв'ю виданню OBOZ.UA співачка Олена Тополя, яка певний час співпрацювала з Олексієм Потапенком.

За словами артистки, вона воліє не давати оцінку колегам, однак додала, що Потап поряд має близьких людей, які можуть вплинути на нього.

«Я не знаю, що відбувається з ним, — поділилася Олена Тополя. — І не цікавлюся, тому що кожен обирає свій шлях. Сили, совість чи безсовісність щось говорити чи робити. Я не маю права оцінювати інших людей, бо я — не вони. Вони дорослі, які мають в оточенні таких самих дорослих особистостей — їхніх близьких, які можуть вправити мозок, якщо треба. А як не можуть, то вибачте, але у мене є моє життя, я виключно ним хочу займатися».

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Раніше співачка розповідала в одному з інтерв’ю про співпрацю з Потапом та Настею Каменських: «З Настею ми співпрацювали, відколи я разом з Вадимом Лисицею (на той момент продюсером співачки. — Ред.) переїхала із Запоріжжя до Києва та заснувала студію звукозапису. Першою у нас записувалася Настя. Вона готувала сольний альбом, а я була автором її пісень. Цей альбом, на жаль, не вийшов. Також я співала та писала для гурту «Потап та Настя» текстові фішки — англомовні моменти у піснях «Не люби мені мозок», «У нас на районі».

Пізніше Потап у розмові з журналістами розповів, як став продюсером кліпу Олени «БЕЗоружная»: «З Alyosha (співачка довгі роки виступала під цим іменем. — Ред.) та її продюсером Вадимом Лисицею я знайомий давно. Ще на зорі становлення дуету „Потап і Настя“ ми допомагали один одному, писали пісні і дружили. Нас постійно питали, коли ми нарешті випустимо спільний проект. З Вадимом як два старих друга ми вирішили реалізувати ідею відеороботи».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Потап, проживаючи за кордоном, знайшов «заміну» Насті Каменських. При цьому шанувальники сподіваються, що вона «замінює» співачку лише на сцені.

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