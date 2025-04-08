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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами та розстрілював із великокаліберної артилерії (фото)

8:41 8 квітня 2025
На Дніпропетровщині ворог бив по житловій забудові та інфраструктурі. Фото зі сторінки Сергія Лисака

Під час чергової атаки з повітря російські загарбники знов застосували балістику та дрони-камікадзе — у ніч проти 8 квітня зс рф використали «Іскандер-М» та 46 ударних БпЛА.

Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, балістична ракета була запущена з території Курщини, а ударні дроні — з Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під ударами вночі перебував Самарівський район — пошкоджена інфраструктура, сталося займання — пожежу рятувальники вже загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин.

В Самарівському районі пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Фото зі сторінки Сергія Лисака

«По Нікопольщині агресор бив безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус. Атакувала російська армія і Синельниківщину. А саме — Межівську громаду. Там побиті 2 приватні будинки і господарська споруда. Всюди — без загиблих та постраждалих», — зазначив Лисак.

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За його словами, підрозділи ПвК «Схід» знищили у небі над областю 8 БпЛА.

На Нікопольщині пошкоджені житлові будинки та підприємство. Фото зі сторінки Сергія Лисака

Він також повідомив, що через атаку балістикою на Кривий Ріг у лікарнях залишається 31 поранений, у тому числі й п'ятеро дітей. Шестеро постраждалих все ще пеоребувають у важкому стані.

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Фото зі сторінки Сергія Лисака

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