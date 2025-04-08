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«Війна має повертатися туди, звідки вона прийшла»: Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Білгородській області росії

9:06 8 квітня 2025
Зеленський заявив, що ЗСУ й надалі діятимуть в російському прикордонні. Фото&nbsp;— скріншот

Інформація про те, що ЗСУ проводять операцію на території російської Білгородської області з'явилася ще березні, але вперше президент України Володимир Зеленський підтвердив присутність українських підрозділів в тому регіоні лише зараз.

Так, розповідаючи про засідання Ставки у черговому відеозверненні, Зеленський зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський розповідав про діяльність українських підрозділів по лінії кордону на Харківщині, у сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

«Важливо, що завдяки стійкості та хоробрості нашиї воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції, вдалося зменшити тиск на всіх інших напрямках фронту», — зазначив він та подякував підрозділам, які тримають оборону на всіх ділянках фронту.

І, зокрема, згадав про Білгородщину: «І ще. Білгородська область. Активні дії цими днями — 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці».

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Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжить вести активні дії у прикордонні на російській территорії — адже «це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла».

До речі, нещодавно в звіті американського Інституту вивчення війни вказувалося, що російськи ресурси заявляли про бої, що тривали поблизу Демидівки та Попівки, що на північний захід від Бєлгорода.

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А видання Politico наводило слова генерала армії США Крістофер Каволі, який говорив й про утримання ЗСУ «чималого шматка землі на Курщині» та те, що українці тримаються «на дуже гарній оборонній території на південь від Бєлгорода».

Фото — скріншот

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