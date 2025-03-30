Діють на випередження: ЗМІ про операцію України у Бєлгородській області

Зробивши велику ставку, Україна минулого літа розпочала зухвалий наступ на російську землю. Це вторгнення в Курську область приголомшило москву і забезпечило вкрай необхідний моральний підйом для українців. Але після місяців запеклих боїв росія нещодавно відвоювала майже всю втрачену територію. Зараз, коли зусилля, спрямовані на досягнення мирної угоди між Києвом і москвою, активізуються, Україна, схоже, знову здивувала невеликим вторгненням в росію.

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Останніми днями українська армія здійснила новий транскордонний наступ на Бєлгородську область, як повідомляють українські офіційні особи, аналітики відкритих джерел розвідки та російські військові блогери. Хоча масштаби українського наступу на Бєлгород були незрозумілими, військові аналітики вважають, що це, можливо, спроба відтягнути російські війська з Курська, щоб послабити тамтешній тиск. Київ також може сподіватися, що захоплення ще одного клаптика російської землі може дати додаткові дипломатичні важелі впливу, кажуть аналітики, пише The New York Times.

Вторгнення виглядає набагато більш обмеженим за масштабами, ніж Курська операція, і поки що забезпечило лише тонку смугу території по той бік кордону, кажуть військові аналітики, посилаючись на відеозаписи бою, які вони перевірили. Було незрозуміло, скільки військ було задіяно, а також масштаби російської відповіді.

І росія, і Україна намагаються захистити і зміцнити свої позиції — як на полі бою, так і дипломатично — до початку наступних переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Переговори, проведені американськими посланцями окремо з Україною і окремо з рф цього тижня в Саудівській Аравії, не змогли закріпити широку угоду про припинення вогню. А зобов'язання, взяті на себе москвою і Києвом щодо перемир'я в Чорному морі, супроводжувалися багатьма застереженнями і поки що нічого не зробили для припинення атак там.

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У Бєлгородській області українські війська перетнули кордон 18 березня і просунулися в село Демидівка, згідно з даними Інституту вивчення війни. Пізніше сили просунулися ще в три населених пункти поблизу кордону, повідомляє організація.

Пасі Паройнен, аналітик фінської організації Black Bird Group, повідомив, що на кількох відеозаписах, перевірених і географічно прив'язаних його організацією, видно, як українські війська увійшли в Бєлгородську область. За його словами, Україні вдалося «забезпечити належну буферну зону, яку можна обороняти, і захопити кілька сіл уздовж кордону протягом перших кількох днів після атак», перш ніж росія ввела підкріплення. За його словами, одне село, Демидівка, зараз перебуває під українським контролем.

Відеозаписи, перевірені The New York Times, підтверджують присутність людей у військовій формі в селі Демидівка в Бєлгородській області.

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Генерал-майор Віктор Назаров, колишній старший радник Генерального штабу України, сказав, що Київ, швидше за все, сподівався, що ця операція покращить його позицію на переговорах за рахунок захоплення більшої кількості російської землі.

Тим часом експерти проаналізували можливість нового наступу окупантів на Україну. Ворог перекидає на передову свою найкращу техніку.

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