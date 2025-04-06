Тримаються на гарній оборонній території: у США підтвердили наступ ЗСУ в Бєлгородській області рф

Українські воїни контролюють значну частину Курської області рф, попри намагання російської армії їх витиснути. Українці також увійшли в сусідню Бєлгородську область, розширивши свою присутність на території росії в окремому напрямку, заявив генерал армії США Крістофер Каволі, командувач Європейським командуванням США, пише Politico.

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«Зараз є значні сили, які утримують зменшений, але чималий шматок землі в Курській області. І вони тримаються на дуже гарній оборонній території на південь від Бєлгорода, — сказав Каволі. — Українці пару тижнів тому відкинули менший контрнаступ у Бєлгородській області. Отже, ми все ще маємо рух вперед і назад у цьому районі».

Каволі — перший західний військовий, який підтвердив, що українські сили увійшли в Бєлгородську область. Українська сторона офіційно не підтвердила присутність своїх військ там, але регулярно повідомляє про удари української авіації в регіоні.

Ні Каволі, ні командування ЗСУ не розкрили, яку територію контролюють українці в Курській області, але згідно з OSINT-проектом DeepState, який відстежує військові дії, сили Києва все ще утримують близько 140 квадратних кілометрів у Курщині з 1300, які вони захопили минулого літа під час раптового транскордонного наступу.

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У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що його армія вживає активних заходів на кордоні з росією, щоб зупинити майбутній масований наступ, який москва готує на північний схід Сумської та Харківської областей. У подальшій загальній оцінці поля бою Каволі сказав, що українська армія зараз займає міцні оборонні позиції та щотижня покращує свою здатність вербувати та навчати нових солдатів для посилення цих позицій.

«Все ж важко, сидячи тут, зараз уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний метр України. Але так само дуже важко уявити, що Україна розпадеться і програє — сказав Каволі. — Я не думаю, що поразка українців є неминучою… Вони перебувають у набагато кращому становищі, ніж були».

За словами Каволі, схоже, що Україна вирішила деякі проблеми з особовим складом, які були такими гострими минулої осені. Тим часом росіяни, схоже, страждають від нестачі бронетехніки та живої сили.

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Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на… електросамокатах та мотоциклах.

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