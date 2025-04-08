НБУ оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства та відмивання грошей

Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», який пов’язують з Петром Порошенком, на 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, йдеться у повідомленні НБУ.

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Так, у березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ).

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за численні порушення закону. Йдеться, зокрема, про недотримання банком обов’язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризикорієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

У НБУ уточнили, що порушення були зафіксовані під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора.

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Раніше експерти назвали махінаціями роботу банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП.

«Мільйони пожертв громадян для ЗСУ через банк Порошенка перекочовували з його фондів в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух „Чесно“ повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, „єсівці“ і собі накупили облігацій під 17−18% річних», — повідомляв експерт Олещук.

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші. Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією; спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

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Згідно з результатами опитування, 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука та інших, вважаючи їх заслуженими.

Сам Петро Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував.

Як раніше повідомлялося, народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у трійку найбагатших олігархів України.

Фото із соцмереж

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