Народного депутата Петра Порошенка позбавляють можливості отримувати доходи, в тому числі з донатів українців, які перераховують у його фонди. Про це написав політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інформацію про те, що «Міжнародний інвестиційний банк», який пов’язують з Порошенком, можуть позбавити ліцензії на торгівлю цінними паперами.

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«У „Міжнародного інвестиційного банку“ (МІБ), який пов’язують з підсанкційним Петром Порошенком, вже найближчим часом заберуть ліцензії на торгівлю цінними паперами. Таким чином Порошенка позбавлять можливості заробляти мільйони в тому числі, як писали ЗМІ, на донатах українців для ЗСУ. Зараз відповідні документи проходять ухвалення в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку», — написав експерт.

За словами Олещука, однією з причин, через яку банк можуть позбавити ліцензії, окрім санкцій, є операції з цінними паперами за кошт приватних донаторів — громадян.

«Найбільш цинічними є махінації із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. Замість того, щоб направляти на ЗСУ гроші, котрі донатили довірливі українці, олігарх, як слідує з публікацій, проганяв їх під відсоток з вигодою для себе. Згідно з відкритими даними, мільйони пожертв громадян для ЗСУ перекочовували з Фондів Порошенка в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух „Чесно“ повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, „ЄСівці“ і собі накупили облігацій під 17−18% річних», — написав Олещук.

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Експерт пояснив, що тепер значитимуть санкції для банку на практиці: «1. Не можна буде купувати цінні папери. 2. Не можна буде прокручувати донати українців, купуючи за них державні військові облігації та заробляючи десятки мільйонів собі в кишеню. 3. Не можна буде у такий спосіб грабувати державу».

На думку Олещука, подальше розслідування кейсу з ОВДП матиме негативні наслідки для народного депутата.

«Судячи з того, як розвиваються події навколо Порошенка (введення санкцій, продовження розслідування по кримінальних справах, ситуація з банком), Петро Олексійович має всі шанси відповісти перед законом», — написав Олещук.

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Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які політик купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа. За інформацією у ЗМІ, не один, а відразу 3 благодійних фонди, які пов’язані з Порошенком, збирають гроші з населення. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволили політику за майже два роки отримати 32% прибутку, який не обкладатиметься податком.

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