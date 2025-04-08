«Не вистачає грошей для військових»: у Мінфіні зробили важливу заяву

В Міністерстві фінансів, де раніше повідомляли про плани щодо збільшення податків для малого бізнесу, спростовують інформацию про те, що на оборонні видатки, в тому числі на грошове забезпечення військовослужбовців, восени цього року не вистачатиме 200 млрд гривень

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«Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти рф всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік», — йдеться в заяві міністерства.

Таким чином в Мінфіні відрегували на публікацію в «Економічній правді», заявивши, що вона «не відповідає дійсності».

Річ в тому, що видання, посилаючись на співрозмовників в економічному блоці уряду та парламенту, пише про зростання видатків на оборону й те, що їхнє фінансування можливе поки що без підвищення податків. Серед джерел покриття видатків називалися перевиконання плану доходів бюджету у першому кварталі, залучення фінансів країн-партнерів (зокрема, й за рахунок доходів від заморожених російських активів) та за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

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«Проте чиновники у розмові з „ЕП“ не виключають, що обсяг необхідних змін до бюджету може виявитися значно більшим. Саме тому Міністерство фінансів ще не починало працювати над проектом цих змін, незважаючи на реальні ризики для виплати грошового забезпечення військовим уже восени цього року», — зазначали автори статті.

Нагадаємо, що у березні Верховна Рада підтримала проєкт закону щодо підвищення зарплат працівникам міністерств.

Фото Pixabay

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