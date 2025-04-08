Рожева повня у квітні: як вона вплине на знаки зодіаку

У квітні повня припадає на 13 число, а молодик — на 27-ме. До речі, саме ці два дні в календарі городників вважаються несприятливими для роботи на землі.

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Квітнева повня проходитиме у знаку Терези. Цей час вважається піковим для гармонії та енергії миру. А ще цей повний Місяць, який традиційно називають «рожевим», закриє ретроградну фазу Венери, пише ukr.media.

Астрологи стверджують, що в цей час всі сфери життя людини вимагатимуть гармонії. Привести все у рівновагу можна буде як раз 13 квітня. Також в цей день Венера розпочинає прямий рух та, на відміну від періоду ретроградності, відкриває «новий розділ у серцевих справах». Тож, саме час визначитися, які стосунки будуть відкинуті як застарілі та відживші своє, а які разом із вами рухатимуться далі.

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Рожева повня по-різному впливатиме на знаки Зодіаку.

Овен, Лев, Стрілець (вогненні знаки):

Астрологи не радять Овнам поспішати з важливими рішеннями, Левам варто переглянути кар'єрні пріоритети, а Стрільцям — розібратися з особистими питаннями. У всіх вогненних знаків можливі емоційні сплески. Зірки радять Овнам, Левам та Стрільцям навести лад у справах та документах.

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Телець, Діва, Козеріг (земляні знаки):

Зірки радять всім земляним знакам бути практичними. Саме це стане їхнім ключем до гармонії. Астрологи вважаюать, що Тельцям, Дівам та Козерогом варто навести лад в усіх сферах життя та позбутися хаосу. А Козерогам — додатково — звернути увагу на здров'я та не нехтувати походом до лікарів.

Близнюки, Терези, Водолій (повітряні знаки):

На рожеву повню Терезам варто більше відпочивати та не перевантажувати себе. А Близнюкам та Водоліям — взяти до уваги сни, які можуть містити важливі підказки. Загалом цей період має стати успішним для повітряної трійки та сповнити ці знаки Зодіаку енергією.

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Рак, Скорпіон, Риби (водні знаки):

А ось Риби на повню можуть відчути занепад сил. Їм, як і Ракам, варто поберегти себе та уникати стресів. Скорпіонам зірки радять звертати особливу увагу на фінансову сферу. Загалом в цей період має зрости емоційна чутлисіть водних знаків.

Матеріал «Ракам — „Колесо Фортуни“, Левам — „Верховна Жриця“, а Близнюкам — „Королева Пентаклів“: Таро-прогноз на 8 квітня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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