15 місяців вважався зниклим безвісти: в бою на Харківщині загинув токар з Прикарпаття

Калуська громада попрощалася з захисником Юрієм Маціборським. Він був щирим другом, чуйною, доброю людиною. Мав багато мрій та планів на майбутнє. Але, на жаль, усі сподівання перекреслила страшна війна. Воїну навіки 40 років, повідомляє міська рада:

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«Юрій здобув вищу освіту, отримав професію токаря. У 2003 році одружився. У шлюбі з коханою дружиною Надією народився син Юрій. Подружжя разом прожило 20 щасливих років».

Наприкінці жовтня 2023 року Юрій Маціборський був мобілізований до лав ЗСУ. Вірно й самовіддано служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу. У грудні того ж року зв’язок з бійцем обірвався.

«Довгих 15 місяців вважався зниклим безвісти. Але нещодавно громаду сколихнула сумна звістка: факт загибелі, на превеликий жаль, підтвердився. Встановлено, що Юрій загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій ворога на Харківському напрямку», — повідомили у громаді.

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Поховали воїна на кладовищі у селі Боднарів.

Раніше стало відомо про загибель на Харківщині 33-річного воїна з Полтавської області Олександра Сарапина. А на Донеччині загинув 25-річний захисник з Рівненщини Олександр Зарічнюк.

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