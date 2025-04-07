40.67 / 41.29 44.83 / 45.60
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

15 місяців вважався зниклим безвісти: в бою на Харківщині загинув токар з Прикарпаття

20:34 7 квітня 2025
Прощання з загиблим воїном Юрієм Маціборським у Калуші

Калуська громада попрощалася з захисником Юрієм Маціборським. Він був щирим другом, чуйною, доброю людиною. Мав багато мрій та планів на майбутнє. Але, на жаль, усі сподівання перекреслила страшна війна. Воїну навіки 40 років, повідомляє міська рада:

«Юрій здобув вищу освіту, отримав професію токаря. У 2003 році одружився. У шлюбі з коханою дружиною Надією народився син Юрій. Подружжя разом прожило 20 щасливих років».

Наприкінці жовтня 2023 року Юрій Маціборський був мобілізований до лав ЗСУ. Вірно й самовіддано служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу. У грудні того ж року зв’язок з бійцем обірвався.

«Довгих 15 місяців вважався зниклим безвісти. Але нещодавно громаду сколихнула сумна звістка: факт загибелі, на превеликий жаль, підтвердився. Встановлено, що Юрій загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій ворога на Харківському напрямку», — повідомили у громаді.

РЕКЛАМА

Поховали воїна на кладовищі у селі Боднарів.

Раніше стало відомо про загибель на Харківщині 33-річного воїна з Полтавської області Олександра Сарапина. А на Донеччині загинув 25-річний захисник з Рівненщини Олександр Зарічнюк.

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Мольфар Макс Гордєєв дав прогноз на тиждень до 13 квітня: Водоліям — «Туз Кубків», Ракам — «Справедливість», а Овнам — «Імператор»

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Гороскоп на 7 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Близнюки зможуть розслабитися після обіду, а Стрільців покарають за лінощі: гороскоп на 7 квітня

Пенсія в Україні

Пенсіонерам збільшать виплати на майже 3200 грн: кому пощастить

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту