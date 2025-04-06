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Осиротів 9-річний син: на Харківщині загинув солдат із Київщини

20:33 6 квітня 2025
Андрій Лахтадир

На Київщині попрощалися з мужнім захисником. У Боярці в останню путь провели бійця Андрія Лахтадира. Він був інспектором прикордонної служби. Лише місяць тому солдат відсвяткував своє 45-річчя, повідомляє місцевий інформаційний центр.

«Андрій народився та закінчив школу в Києві. Працював контролером-приймальником. Проживав у Боярці. З початком повномасштабного вторгнення він не залишився осторонь і, як і десятки тисяч українців, став на захист Батьківщини», — йдеться у повідомленні.

На військову службу воїн був призваний за мобілізацією у 2024 році до Державної прикордонної служби України. Разом із побратимами мужньо боронив країну.

«29 березня 2025 року поблизу села Колісниківка Куп’янського району Андрій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок поранень. У скорботі залишилися дружина та 9-річний син», — повідомили земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині поліг 33-річний воїн з Полтавщини Олександр Сарапин.

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