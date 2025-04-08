«Привідкрию вам завісу»: Залужний «розсекретив» штаб-квартиру в Європі, де планувалися операції проти військ росії

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про штаб-квартиру в Німеччині, де планувалися операції проти окупаційних військ.

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«Минулого тижня багато говорили про Вісбаден. Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації. І я вам привідкрию завісу, як він створювався.

Після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла — ми отримали різноманіття зброї і техніки, а з цим — і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом.

Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені.

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Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні.

Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць.

Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них.

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На фото — зустріч з американськими та британськими партнерами в Україні, серпень 2023 року", — написав він.

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