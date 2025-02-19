Помилка генерала: Залужний визнав свій прорахунок на початку війни з росією

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ще перебуваючи на посаді головнокомандувача ЗСУ, зазначав, що масовані удари безпілотниками по інфраструктурі росії наблизять Україну до перемоги.

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А нещодавно Залужний зробив важливу заяву щодо тактики ведення війни російськими окупантами.

Колишній головком признав, що був впевнений у тому, що значні втрати на фронті змусять росію відмовитися від подальших дій в Україні.

Про це Залужний заявив на форумі «Діалоги з NV» 19 лютого, передає «Телеграф».

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«Я був абсолютно впевнений, що ці втрати змусять відмовитися росію від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка», — сказав Залужний.

Він підкреслив, що для російського командування втрати особового складу виявилися «найдешевшим» ресурсом у цій війні.

За його словами, росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть через втрати людей.

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Український дипломат впевнений, що завдання втрат противнику залишається актуальним, але не є ключовим для отримання перемоги.

Нагадаємо, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що після прямого залучення автократичних союзників росії у війну проти України можна абсолютно точно вважати, що у 2024 році розпочалась Третя світова війна.

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