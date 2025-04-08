Партія «Голос» вивела мільйони гривень державного фінансування на підконтрольні собі ж ГО

Партія «Голос», якою керують Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Інна Совсун та Олександра Устінова, мільйони гривень бюджетного фінансування вивела на підконтрольні собі ГО під виглядом оплати «консультаційних послуг». Про які саме послуги мова, як та ким вони були надані та чи надані взагалі, у звітах партії «Голос» не відображено. Про це йдеться в розслідуванні руху «Чесно». Після публікації цього розслідування офіційний сайт партії «Голос» перестав працювати.

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За даними руху «Чесно», за минулий рік партія «Голос» уклала договори з пʼятьма ГО на понад 6 мільйонів гривень «за надання інформаційно-аналітичних послуг». І ще понад 36 млн грн партія перерахувала різним ФОПам.

«…чотирма ГО, яким платила партія, керують чинні або колишні учасниці «Голосу». Наприклад: ГО «Фундація край свободи» отримала 950 тисяч гривень за послуги консультаційного характеру. Якими саме є ці послуги — невідомо. Однак, за даними звіту Нацагентства, станом на III квартал громадська організація свою роботу так і не виконала.

Цікаво, що ГО «Фундація край свободи» до 2024 року мала іншу назву, а саме — «Голос. Київ». І це не дивно, оскільки її головою є Віолетта Пашутіна — членкиня ради Київського осередку партії «Голос».

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Аналогічна ситуація склалася і з іншими організаціями, які отримали державні кошти від партії. Так, 978 тисяч перераховано ГО «Східно-українська асоціація малого та середнього бізнесу», керівницю якого є голова Донецької обласної організації партії — Юлія Гакова. Та й на тому не край, попри реєстрацію ГО в 2016 році, за відкритими даними, її перший дохід вона отримала саме від «Голосу», — вказують аналітики.

Так само кошти отримали і ГО «Кременчуцький антикорупційний центр» та «Асоціація жінок України „Дія“». Першою керує голова Полтавського осередку партії «Голос» Оксана Гуйда, а другою — Наталія Делієва, голова Одеського «Голосу».

Найбільше грошей за надання аналітичних послуг отримав Юрій Богданов — майже 5 мільйонів гривень за два квартали. Крім того, партія платила понад 2,5 мільйона його ймовірній дружині — Ірині Садовниковій. За даними системи GetContact, люди підписують її як «Іра (жінка Богданова)», «Іра Юри», та цікавішими є теги «Валерія Помічниця Кіри Рудик», «Лера Кіри» тощо. У 2021 році вона була членом ради Дніпровської організації від «Голосу».

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«Аналогічно гроші через ФОП отримують і помічниці Кіри Рудик — Валерія Косяк та Наталія Гаїна. Схожа ситуація була і в 2020 році, за що в партії й забрали державне фінансування. Тоді «Голос» оформила низку договорів із фізичними особами-підприємцями на суму приблизно 1,1 мільйона гривень, які так і не надали їй послуг.

На рахунки ГО в «Голосу» пішла приблизно третина фінансування партії і майже вся решта — це перекази на оплату послуг фізичних осіб підприємців. Йдеться про суму в понад 36 мільйонів гривень лише за 2024 рік. ФОПи нібито надавали цілий спектр послуг — від опитувань громадської думки до консультацій із просувань у соцмережах. Загалом таких підприємців було 29″, — констатували у «Чесно».

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