Бант — модна деталь одягу, взуття та прикрас у 2025 році, що надає образу витонченості, кокетливості та жіночності. І в цьому секрет зростаючої популярності цього тренду.

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Бант на туфлях або босоніжках може бути з тих самих матеріалів, що й взуття — наприклад, з екошкіри або деніму, або з каменів, як брошка. У першому випадку взуття легко можна вписати в повсякденний гардероб, а в другому воно підійде для особливого випадку.

Туфлі та босоніжки з бантом-брошкою поєднуйте з лаконічним вбранням — наприклад, маленькою чорною сукнею. Такий тандем елегантний. Дуже популярні балетки з бантами. Їх можна носити зі спідницями та джинсами.

Дуже ефектно виглядає контраст — чорний бант на білому взутті.

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Популярність бантів настільки велика, що навіть випущені кросівки і кеди з бантами.

Банти — деталь самодостатня, тому не варто перевантажувати образ безліччю деталей. Вибравши взуття з бантами, віддайте перевагу мінімалістичним прикрасам.

Створюючи образ, подивіться на себе ніби збоку. Це допоможе вам прийняти правильні рішення.

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Нагадаємо про модний аксесуар — скранч — який обрати та з чим носити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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