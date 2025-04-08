Бомбить як божевільна просто зараз: Трамп незадоволений діями росії в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з продовженням бойових дій між росією та Україною йому зовсім не подобається. Разом з тим додав, що Білий дім намагається досягти обмеженого перемир’я, яке охоплює енергетичні об’єкти та судноплавні маршрути у Чорному морі. Про це він сказав журналістам.

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«Я не в захваті від того, що відбувається в Україні», — сказав президент-республіканець журналістам у Білому домі, звинувативши росію в тому, що вона «бомбить як божевільна просто зараз», хоча, за його словами, сторони «начебто близькі» до угоди.

Війна росії проти України триває вже більше трьох років, і Трамп назвав безперервні атаки «поганою ситуацією».

«Отже, ми зустрічаємося з росією, ми зустрічаємося з Україною, і ми наближаємося, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються за останній тиждень чи близько того, — сказав він. — Це жахлива річ».

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Раніше повідомлялося, що росіяни змінили тактику ракетних ударів.

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