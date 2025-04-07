Краще пізно, ніж ніколи: Трамп починає розуміти, що путін хоче війни, а не миру

Можливо, нарешті президент Дональд Трамп із запізненням визнає те, що більшість спостерігачів знали вже понад три роки: повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року було нахабною спробою захопити територію та повалити суверенний уряд. путін не хоче мирної угоди, яка б не консолідувала його незаконне захоплення землі, пише видання Washington Post.

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Найвищі посадові особи путіна дали зрозуміти це останніми днями, відхиливши пропозиції Білого дому щодо 30-денного перемир’я або обмеженого припинення вогню в Чорному морі. Тим часом російські військові продовжують напади на українські міста та енергетичну інфраструктуру, попри взаємну домовленість припинити атаки на енергетичні цілі один одного. Минулого тижня відбувся візит до Вашингтона високопоставленого представника путіна Кирила Дмітрієва — це перший російський високопосадовець в Америці з початку війни в Україні. Візит, йдеться у статті, був зосереджений на майбутньому економічному співробітництві між Вашингтоном і москвою, але справа мало просунулася в напрямку перемир’я для припинення бойових дій.

Ніби щоб підкреслити відсутність зацікавленості російського президента в мирній угоді, путін минулого тижня збільшив чисельність своєї армії, оголосивши весняний призов для 160 000 чоловіків віком від 30 років з квітня по липень — це найбільша кількість призовників з 2011 року. Тепер кремль також покладається на ув’язнених і північнокорейських солдатів.

Днями Трамп сказав NBC News, що він «дуже злий, розлючений» на путіна, зокрема, за те, що він поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського на посаді президента та зволікав із погодженням обмеженого плану припинення вогню.

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Потім Трамп пригрозив: «Якщо угоду не буде укладено і якщо я вважатиму, що це була провина росії, я запроваджу додаткові санкції проти неї». Вторинні санкції означають встановлення тарифів від 25 до 50 відсотків для країн, які продовжують купувати російську нафту, природний газ, уран та інші ресурси всупереч санкціям США.

Незрозуміло, чи є нещодавні висловлювання про розчарування зміною позиції Трампа. Він розпочав свій термін, вихваляючи путіна як єдиного учасника бойових дій, зацікавленого в мирі, і критикуючи Зеленського як диктатора, ініціатора конфлікту та головну перешкоду миру.

Якби Трамп запровадив вторинні санкції, він міг би тиснути на путіна, щоб той схилявся до припинення вогню. Минулого місяця Трамп ввів 25-відсоткове мито на всі товари, імпортовані до Сполучених Штатів з країн, які прямо чи опосередковано купують венесуельську нафту. Подібні санкції проти покупців російських товарів можуть підірвати головне економічне рятівне коло путіна.

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Але вторинні санкції також вимагатимуть від адміністрації Трампа ухвалення жорстких рішень. Китай є основним покупцем російської нафти, і Трамп вже вводить мита для Пекіна. Але інші великі клієнти росії — це Індія та Туреччина.

Видання констатує: є лише один агресор — росія, і одна жертва — Україна, й США мають бути твердо на боці України. Якщо Трамп збирається це усвідомити і якщо він тепер готовий закрутити економічні гайки щодо росії, то краще це зробити пізно, ніж ніколи.

Тим часом, на думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, для Трампа встановлення дружніх відносин із росією — є одним з пріоритетів. Мета — встановити стратегічне партнерство з рф, можливо, ціною українських інтересів.

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