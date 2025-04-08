В Україні, де нещодавно з вишів відрахували десятки тисяч студентів, Кабмін оновлює правила для аспірантів та докторантів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Уряд підтримав зміни до Порядку підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги», — написав він.

Що змінюється:

- буде підсумковий залік з мов;

- у 3-му році аспірантури обов’язково складатиметься державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Його проведуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання;

- усім — обов’язковий іспит з іноземної на вступі. Скасовується норма, яка дозволяла не складати вступний іспит з іноземної мови, якщо у вступника був міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо). Тепер незалежно від сертифікатів, всі складають іспит.

За даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року в Україні було 26 389 аспірантів, з яких майже половина були жінки (12 306). За 2021 рік до аспірантури вступило 6 147 осіб. Станом на 1 січня 2024 року вже було 46 523 аспірантів, з яких тільки 10 967 — жінки. За 2023 рік до аспірантури взяли втричі більше людей ніж 2021 року — 18 451 особу.

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В Україні аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації за певних умов. Відповідно до законодавства, відстрочка надається тим, хто навчається на денній або дуальній формі навчання, незалежно від того, чи це бюджетна, чи контрактна форма оплати.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Україні змінили правила вступу на аспірантуру.

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