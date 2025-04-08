Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський має віддати українські території рф. Вона додала виданню The Telegraph, що її співвітчизники повинні ще замінити лідера воєнного часу Володимира Зеленського, якщо не хочуть втратити всю свою країну.

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«Я просто не розумію, як Україна може мати право вимагати повернення землі. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа», — заявила уродженка Чернігівської області.

Підтримуючи рішення Трампа вести переговори з путіним, вона сказала, що «легких рішень не буває».

«Президент Трамп успадкував це, тож тепер він має з цим розібратися, — сказала вона, поклавши провину на свого попередника Джо Байдена. — Як я сказала два роки тому, найкраще вигравати війни так швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії».

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Після сумнозвісної сварки Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті Вікторія Спартц вичитувала українського президента за те, що він зробив «ведмежу послугу українському народу» та «образив американського президента».

Вона закликала український народ проголосувати проти свого лідера, який веде війну, заради досягнення тривалого миру.

«У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, то вони втратять решту країни», — попередила Спартц.

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Конгресвумен вже не вперше висловлюється проти керівництва України.

Спартц була активною прихильницею підтримки України з боку США, але минулого року вона проголосувала проти пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, звинувативши уряд Зеленського в корупції та виступивши проти роздавання «порожніх чеків».

На закиди щодо її нібито відмови підтримати власний народ вона нещодавно відповіла: «Моя робота — американський громадянин, а не громадянин України. Моє завдання номер один як американського конгресмена — захищати інтереси, американські інтереси».

Попри те, що перші 22 роки свого життя пані Спартц провела в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.

«Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем», — каже вона.

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Іммігрувавши до США у 2000 році, вона отримала громадянство і зайнялася бухгалтерським обліком, отримавши роботу фінансового директора в офісі генерального прокурора штату Індіана. Звідти вона була призначена до Сенату штату Індіана у 2017 році, а потім обрана до Конгресу у 2021 році.

Минулого року Спартц зіткнулася з розслідуванням комітету з етики Палати представників через заяви, що вона «зловживала» співробітниками, а один з них стверджував, що вона називала їх «довбаними придурками».

Спартц заперечувала ці звинувачення, і комітет врешті-решт припинив розслідування.

На відміну від лідера своєї партії, вона менше вірить словам росіян.

«Ви ніколи не можете довіряти путіну, єдиний спосіб забезпечити мир з путіним — це мати силу, здатну перемагати у війнах, і крапка», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін під прикриттям перемовин на 50% збільшив кількість атак на Україну.

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