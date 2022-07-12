«Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема»: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

Гучного розголосу набули заяви американської конгресвумен Вікторії Спартц, яка є співавтором закону про ленд-ліз. З початком повномасштабного вторгнення рф, яке веде світ до нечуваної економічної кризи політик зробила війну в Україні топовою темою у своїй діяльності в Конгресі. Спартц декілька раз відвідувала Україну. За даними ЗМІ, її відносини з офіційним Києвом не можна назвати теплими, конгресвумен не впевнена в надійності запропонованих українською владою механізмів контролю за американською допомогою. А нещодавно політик звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України.

Аргументи Вікторії Спартц вислухали журналісти видання «Українська правда».

Серед іншого політик в інтерв’ю заявила, що Україна не готується до війни, а громадяни «поводяться так, наче у вас війни немає».

«Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової», — сказала Спартц.

Політик зазначила, що неодноразово була в Україні, проїхала країну з Заходу до Сходу. Свою думку Спартц аргументувала наступним чином: «Якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак — то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема, тому що війна пішла на Схід».

Американський політик наголосила, що під час війни «вся індустрія, всі люди мають над цим працювати». І додала, що це вибір громадян країни у стані війни.

«А для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас. Бо зараз нема системи, яка дозволяє нам це перевірити. Ця система повинна існувати. Я не хочу озвучувати деталі, тому що вони не повинні бути публічними», — зазначила Вікторія Спартц.

Раніше ми повідомляли, що на третьому саміті контактної групи з оборони України «Рамштайн-3» міністри оборони та начальники генштабів армій близько 50 країн схвалили надання Києву нових озброєнь.

Фото CNN

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