«Публічні скандали не на користь Китаю. Але є два „але“»: політолог про взяття в полон ЗСУ громадян КНР, які воювали за росію
Відомий український політолог Тарас Березовець прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про взяття в полон громадян Китаю, які воювали проти України.
«Зараз мав би бути грандіозний скандал. Для Трампа це чудова можливість натиснути на больову точку Китаю.
Пекін вкрай обережний із підтримкою росії і завжди намагався робити це за лаштунками. Публічні скандали, які ставлять під сумнів рівновіддаленість Китаю від учасників російсько-української війни — не в інтересах Пекіна.
Але є два але. Перше, не факт, що Білий дім захоче зараз трігерити цю тему, яка поставить у незручне становище Китай і особливо путіна. Чому, пояснювати, гадаю, не треба.
Друге, офіційний Пекін очевидно буде заперечувати ці факти, стверджуючи, що він дотримується нейтральної позиції у «конфлікті», як так називають нашу війну. В крайньому разі, там заявлять, що їхні громадяни ухвалювали рішення самостійно і понесуть відповідальність на батьківщині. А там їх цілком можливо посадять як найманців. Це називається розмін пішаків.
Перспективна історія, яка має до нас велику перспективу і завдає болісного удару по Китаю і росії, не повинна бути похована", — написав він.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.141
Читайте нас у Facebook