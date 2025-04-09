Алла Пугачова довела: талант завжди залишається талантом — стало відомо, скільки співачка заробила на піснях про війну

Нещодавно співачка Алла Пугачова, яка ризикувала приїздити в росію на похорони модельєра Юдашкіна (адже її запросто могли не випустити з країни через діяльність чоловіка-«іногента»), здивувала багатьох прихильників випуском двох нових пісень.

ВІДЕО ДНЯ

«Несподіваний вихід військових пісень викликав бурхливу реакцію серед шанувальників артистки. Композиції виявилися зворушливими та глибоко емоційними, що викликали широкий відгук у слухачів. Незважаючи на це, сама Алла Пугачова поки що воліє тримати в таємниці мотиви та цілі створення цих творів, залишаючи шанувальникам простір для роздумів та інтерпретацій», — пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що музику до пісень «Мама» та «Поцілунок війни» написав Андрій Місін, автором слів «Мами» стала сама Пугачова, а над текстом другої пісні працював Андрій Ординець.

Прослухати пісні можна на нашому сайті за посиланням.

А так як в росіїї дуже ревно ставляться до розміру пенсії Пугачової та її заробітків, то продюсер Сергій Дворцов вирішив оцінити суму, зароблену народною артисткою на нових піснях про війну.

РЕКЛАМА

За його словами, за кілька днів композиції артистки набрали понад 2,7 мільйона прослуховувань на YouTube, де діє монетизація. «Тільки на західній платформі Пугачова могла заробити приблизно 200−300 тисяч рублів» (близько 90 тисяч гривень), — заявив продюсер.

Важливо відзначити, що через безглузді дії кремля російські артисти зараз не мають можливості монетизувати свій контент на YouTube.

Проте Алла Пугачова, котра живе останні три роки на Кіпрі та в Ізраїлі, уникла цих обмежень, оскільки в цих країнах діють інші правила.

РЕКЛАМА

Також шанувальники артистки можуть послухати ще одну її пісню, яку добре їм відома.



Нагадаємо, що раніше Алла Пугачова розповіла, на чию честь її онуку назвали Клавою.

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook