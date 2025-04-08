Колишнього охоронця Девіда та Вікторії Бекхем знайшли мертвим: що сталося

Протягом кількох днів Крейг Ейнсворт, колишній охоронець Девіда та Вікторії Бекхем, які приголомшили світлинами з вечірки короля Чарльза, перебував у розшуку іспанської влади між Аліканте та Барселоною. Його мати Саллі Ейнсворт опублікувала в соцмережах заяву і підтвердила гірку звістку про смерть сина, тіло якого знайшли в Іспанії, пише telegrafi.

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«Вони знайшли Крейга. З великим сумом світ втратив Крейга. Він служив в Афганістані і страждав від посттравматичного стресового розладу. Спочивай з миром, Крейгу», — написала Саллі Ейнсворт в особистому акаунті Facebook.

Колишній охоронець відомої пари написав загадкове та тривожне повідомлення перед своїм зникненням в Іспанії.

«До побачення, добрі люди. Жити — це найрідкісніша річ у світі. Більшість людей існує, і це все. Для більшості з вас це буде шоком, але я дуже постраждав за останні чотири роки, відколи карантини знищили все, що я створив, і я втратив кількох справді чудових людей, яких я з гордістю називав друзями та колегами», — написав він.

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У листі Крейг просив усіх не злитися на нього, водночас стверджуючи, що тепер він «вільна» людина.

«Я не був ідеальним, але я прожив своє життя, це точно, — додав він. — Якщо хтось думає про те, щоб завдати собі шкоди, будь ласка, зверніться за допомогою. Не наслідуйте мене, ви не уявляєте, через що я пройшов. Мої близькі будуть щасливі, що я знайшов спокій. Я не хочу похорону. Зовсім ні. Зараз я спокійний. Чогось я ніколи не знаходив у своєму житті, але яка була подорож…»

Поліція нині розслідує гіпотези можливого самогубства Крейга Ейнсворта.

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Раніше повідомлялося, що колишній воротар «Партизана» та збірної Сербії з футболу 47-річний Радіша Іліч наклав на себе руки, стрибнувши з балкона свого багатоквартирного будинку в місті Баїна-Башта.

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