40.70 / 41.31 44.75 / 45.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Колишнього охоронця Девіда та Вікторії Бекхем знайшли мертвим: що сталося

21:31 8 квітня 2025
Девід та Вікторія Бекхем

Протягом кількох днів Крейг Ейнсворт, колишній охоронець Девіда та Вікторії Бекхем, які приголомшили світлинами з вечірки короля Чарльза, перебував у розшуку іспанської влади між Аліканте та Барселоною. Його мати Саллі Ейнсворт опублікувала в соцмережах заяву і підтвердила гірку звістку про смерть сина, тіло якого знайшли в Іспанії, пише telegrafi.

«Вони знайшли Крейга. З великим сумом світ втратив Крейга. Він служив в Афганістані і страждав від посттравматичного стресового розладу. Спочивай з миром, Крейгу», — написала Саллі Ейнсворт в особистому акаунті Facebook.

Колишній охоронець відомої пари написав загадкове та тривожне повідомлення перед своїм зникненням в Іспанії.

«До побачення, добрі люди. Жити — це найрідкісніша річ у світі. Більшість людей існує, і це все. Для більшості з вас це буде шоком, але я дуже постраждав за останні чотири роки, відколи карантини знищили все, що я створив, і я втратив кількох справді чудових людей, яких я з гордістю називав друзями та колегами», — написав він.

РЕКЛАМА

У листі Крейг просив усіх не злитися на нього, водночас стверджуючи, що тепер він «вільна» людина.

«Я не був ідеальним, але я прожив своє життя, це точно, — додав він. — Якщо хтось думає про те, щоб завдати собі шкоди, будь ласка, зверніться за допомогою. Не наслідуйте мене, ви не уявляєте, через що я пройшов. Мої близькі будуть щасливі, що я знайшов спокій. Я не хочу похорону. Зовсім ні. Зараз я спокійний. Чогось я ніколи не знаходив у своєму житті, але яка була подорож…»

Поліція нині розслідує гіпотези можливого самогубства Крейга Ейнсворта.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що колишній воротар «Партизана» та збірної Сербії з футболу 47-річний Радіша Іліч наклав на себе руки, стрибнувши з балкона свого багатоквартирного будинку в місті Баїна-Башта.

165

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рожевий повний місяць настане 13 квітня. Фото Pixabay

Рожева повня у квітні: як вона вплине на знаки зодіаку

художник на кріслі колісному Максим Калинчук

Намалював посмертний портрет друга і подарував його мамі героя: волонтер, який малює, тримаючи в зубах пензлик, допомагає армії

Таро-прогноз на 9 квітня для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Поради карт Таро на 9 квітня

Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

Пугачова на цвинтарі. Фото — скріншот відео

Алла Пугачова дуже боялася: стало відомо про неочікуваний приїзд Примадонни в росію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту