«Ну, нарешті!»: Монатік вразив мережу (фото, відео)

Популярний артист Дмитро Монатік, який став багатодітним батьком, випустив новий запальний кліп на пісню «Ідем далі…». За словами співака, вона — маніфест стріт-культури та вуличного спорту.

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Композиція увійде в другу частину альбому «Вічно танцююча людина». Пісня була створена у співпраці з одним із найпрогресивніших гіп-гоп та реп-виконавців української сцени — OTOY.

Режисером відео став Артем Григорян, відомий роботами над картинами «Яремчук: Незрівнянний світ краси» та «Вічно танцююча людина». Головними героями кліпу стали атлети зі спільноти Street Culture, які представляють Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх у вуличних видах спорту. Зйомки відбувалися на території урбан-парку ВДНГ.

Нагадаємо, творчий шлях Дмитра Монатіка як танцівника розпочався саме з брейкінгу та участі у телепроєкті «Танцюють всі!».

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«Ми невимовно вдячні нашим захисникам і захисницям за те, що маємо змогу продовжувати створювати українське!» — повідомив Дмитро, презентуючи нову роботу.

Шанувальники артиста оцінили композицію та подякували за повернення до давніх захоплень Монатіка танцями.

«Божечки, який же це крутий кліп, буду відвертий, я казав, що Монатік вже не той (, — зізналися у коментарях. — Але зараз я дивлюсь на цю роботу, на цей кліп, на цю музику, і бачу, що він починає створювати реально круту музику, як в часи „Кружит“, „Увлиувт“, „Love it“, пісня дуже мотивуюча і дуже вчасно попалась мені в житті, дякую Дмитру та Вʼячеславу за такий хіт».

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Кадр з кліпу

«Кліп і пісня бомба, найкраща підтримка молоді у важкі часи, — написали під відео. - Дякую за таку роботу! Вайб в треку неймовірний, скейтбординг, танці, стріт-культура, це дуже кльово».

«Ну нарешті!!! — подякували за роботу. — Так! Весняно-літні ритми і м'ясо на танцполі. Діма, Славко респект. Хочеться рухатися, а не спати. Подяка, класний запальний трек, обожнюю, просто вогонь)».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що мережа вражена новим дуетом популярного артиста.

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