Орієнтуємося на середину травня: аграрій з Київщини назвав три чудові сорти цибулі на розсаду — врожай точно порадує

Досвідчений аграрій з Київщини Валерій, який розповів, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах, днями почав висівати цибулю на розсаду.



Про тонкощі цього процесу він розповів на своєму You-tube каналі «Наша дача».



Для нового сезону Валерій вибрав три сорти цибулі:

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- «Марківська велика плідна» (цибулинка 300 + грамів, середнього терміну визрівання — приблизно 100 днів),

- «Ялтинська» — вона трошки дрібніша (приблизно 100 — 130 грамів цибулинки, також 100 днів для визрівання),

- «Ексібішн» — великоплідна цибуля (не так добре зберігається, солодка на смак — салатна).

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За словами фермера, раніше на Київщині сіяли цибулю наприкінці лютого — початку березні. Але зараз це роблять пізніше, перед посівом у розсадник. Це дозволяє економити місце в кімнаті для інших культур. Тому сіють на початку квітня, а висаджують готову розсаду на грядку — приблизно через 45 днів, в середині травня.

Перед посівом ґрунт потрібно зволожити й ретельно перемішати. У ящику, де буде посів, щільно розташувати рядочки десь 3 см між рядами. Глибина посіву — 0,5−1 см. Насіння розкласти у рядки й закрити землею за допомогою невеликої палички. Сильно ущільнювати непотрібно. Завершити процес необхідно поливом, щоб насіння краще проростало. Важливу роль також має температура повітря. При температурі 23−25 градусів насіння проросте дуже швидко. Контейнер з насіння потрібно накрити плівкою.

Також нагадаємо пораду від аграрія зі Слобожанщини, який розповів, як захистити дерева від заморозків. А також почав обробляти насіння огірків — з тим, щоб воно згодом проросло, а рослина потім не хворіла.

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