Допоможе агроволокно: фермер-практик розповів, як легко, швидко та надійно захистити дерева від морозів (відео)

Поки аграрій з Київщини Валерій пересаджує бегонії, а городниця з Одеси турбується навколо петуній, фермери на сході країни стурбовані приходом морозів.



Про це розповів відомий аграрій, автор Youtube-каналу «Корисне ТВ».

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«В цьому відео я вам розповім та покажу, як стовідсотково захистити свої молоді дерева від морозів котрі у нас на Харківщині обіцяють до мінус чотирьох», — звернувся аграрій до підписників.

За словами практика, брунька на фрутових деревах вже дуже сильно розкрилися, з'явилися бутони, тому якщо нічого не робити, вони відмерзнуть, і господарство залишиться без врожаю.

Аби цього не сталося, автор відео використав агротканину (або ж агроволокнло), з якою можна працювати навіть у вітряну погоду. Адже якщо стати по напрямку вітру з агроволокном, вітер сам закидає його на дерево і утримує там.

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Потім агроволокно треба розрівняти і вкутати крону дерева.

І не хвилюйтесь, що по контуру крони якась брунька може відпасти — краще хай відпаде одна-дві, ніж обсипляться усі.

Зафіксувати покрив можна просто за допомогою прищіпок для білизни, або ж шпильок.

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Якщо ж крона дерева дуже розхидиста, її попередньо можна стягнути за допомогою мотузки, щоб при укриванні агроволокном не повідламувати не лише бруньки, але й гілки.

«Під агроволокном такої щільністі брунька зможе витримувати морози до -7° тому з укриттям ви можете точно спати спокійно і не хвилюватися, що бруньки повідмерзають», — розповідає господар.

Відзначимо, що такі поради є більш ніж своєчасними, адже в Україні цього тижня очікується дуже несприятлива для молодих дерев погода.

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