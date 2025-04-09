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Зробіть так, і насіння огірків дуже швидко проросте, а розсада не хворітиме (відео)

11:43 9 квітня 2025
Насіння огірків. Фото youtube.com/

Досвідчений аграрій з Харківщини, який дуже ефективно захистив свій сад від раптових заморозків, знається на приготуванні «супер-підживлення» для огірків, завдяки якому вони зійдуть дуже швидко, а урожай збільшиться у кілька разів.

Що саме потрібно зробити, фахівець розповів на своєму YouTube-каналі «Корисне ТВ».

По-перше йдеться про розчин гумату калію, що йгого господар використовує не перший рік і не тільки для замочування насіння, але й для кореневих так позакоріневих підживлень.

«Сам сам гумат являє собою екологічно безпечну гумінову кислоту яка утворюється в результаті реакції лужного гідролізу», — пояснює практик.

Для замочування насіння огірків потрібно всього 1 мл гумінової кислоти розчинити у 100 мл теплої води. Далі слід покласти у розчин насіння на 2 години. Воно одразу стане ніби товстішим.

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Оброблене насіння можна діставати і висаджувати його хоч у відкритий грунт, хоч у стаканчики — все залежить від погодних умов в регіоні де ви проживаєте.

Другий рецепт — це замочування насіння у перекису водню: оскільки в його формулі є атоми кисню, він діє як чудовий окислювач і антисептик, що не тільки прискорить пророщування насіння, але й пришвидшить ріст рослин. Для обробки насіння так само візьміть будь-якусь неглибоку ємність, насипте насіння і заливайте чистим нерозбавленим перекисом водню, аби воно було вкрите хоча б на 5 мм. Тримайте насіння у перекису 2 години.

Продовження розповіді про те, як самому відрізнити якісне насіння, дивіться на відео.

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Нагадаємо, раніше аграрій з Київщини Валерій показав, як у столичному регіоні проводять перше весняне підживлення полуниці.

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