Пом’яті штори залишаться в минулому: спробуйте цей хитрий трюк

Штори — це елемент інтер'єру, яким ми часто нехтуємо. І це помилка. Правильно підібрані, вони можуть повністю змінити приміщення. Величезне значення має їхній колір, довжина і малюнок. Але найголовніше, щоб штори не м’ялися. Це виглядає жахливо і робить всю кімнату неохайною.

ВІДЕО ДНЯ

Є багато способів домогтися ідеально гладких штор і портьєр. Спосіб їх прання дуже важливий. Наші мами й бабусі використовували крохмаль, який надавав їм бажану жорсткість. Цукрова вода також працювала для цієї мети. Але часто цього було недостатньо, і зразкові господині прасували штори, перш ніж повісити їх на вікно. Це було виснажливе й важке завдання, але багато людей вважали, що ефект того вартий. На щастя, є простіший спосіб, пише видання Kobieta.

Цей нехитрий трюк заощадить вам багато часу і водночас дозволить насолоджуватися ідеально гладкими шторами та фіранками на вікнах. Просто повісьте їх відразу після прання. Ще вологі вони природним чином випрямляються під власною вагою. Нема потреби в прасуванні чи інших хитрощах. Це так просто й ефектно.

Якщо ви хочете не допустити осідання пилу, збризніть штори лаком для волосся. Косметичний засіб додасть їм жорсткості й остаточно згладить всі нерівності. Крім того, він створить шар захисту від бруду на шторах, тому вони довше залишатимуться чистими та свіжими.

РЕКЛАМА

При пранні штор варто дотримуватися кількох правил, які допоможуть їм не м’ятися. Краще не класти їх безпосередньо в барабан, а спочатку помістити в спеціальний пакет. Якщо немає, підійде і звичайна наволочка. Такий спосіб захищає не тільки від зминання, але і від механічних пошкоджень під час прання.

Важливо не перевантажувати пральну машину. Найкраще заповнити лише половину доступного простору. Це мінімізує ризик утворення складок. Це також робить прання більш ретельним.

Штори делікатні, тому, встановлюючи програму, вибирайте низьку температуру (бажано максимум 30−40 градусів) і невелику швидкість. До речі, вивести складні плями на шторах можна без допомоги пральної машини.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відновити тюль і повернути йому білизну.

121

Читайте нас у Facebook