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Клуб споживачів

Українцям хочуть дозволити не платити за комунальні послуги, але є нюанс

11:33 10 квітня 2025
Зруйнована багатоповерхівка. Фото з соцмереж

Українців дедалі частіше попереджають про можливе зростання тарифів на комунальні послуги у 2025-му році. Але водночас у більш ніж 3 мільйонів українців з'явиться шанс не платити комунальні послуги, або принаймні отримати на їхню оплату хорошу «знижку».

Йдеться про мешканців тих квартир і будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені під час бойових дій. Законопроєкт № 13155, зареєстрований у Верховній Раді, дозволяє впровадити цей механізм.

Його автори підкреслюють, що за багатьма зруйнованим і пошкодженим житлом немає фізичної можливості отримувати комунальні послуги, але плата за них нараховується. З метою розв'язати дану ситуацію вони пропонують на час дії воєнного стану та 12 місяців після його закінчення, запровадити порядок нарахування та оплати комунальних послуг за такою схемою:

  • виконавчий орган влади населеного пункту проводить акт обстеження житла, про результати чого інформує податкові, виконавців комунальних послуг, ОСББ та інші органи;
  • у разі визнання житла зруйнованим, комунальні послуги за цією адресою припиняють нараховувати доти, доки житло не буде відновлено. Нарахування плати за комунальні послуги та їх перерахунок відбувається після відновлення житла.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», в Україні подекуди вже виникли проблеми через занадто низькі тарифи на комунальні послуги, наприклад, на Рівненщині кажуть, що змушені подавати воду за графіком через брак грошей на оплату електроенергії.

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