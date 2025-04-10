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«Режим дуже потребує колишнього вільнодумця, переплавленого в лакея»: Олександр Невзоров — про звільнення артиста Михайла Єфремова

10:44 10 квітня 2025
Михайло Єфремов вийшов достроково з колонії. Фото з відкритих джерел
Влітку 2020 року російський артист Михайло Єфремов, будучи нетверезим, став винуватцем смертельної ДТП та отримав 7,5 років позбавлення волі. Напередодні він вийшов за умовно-достроковим звільненням. І тепер йому, як упевнений публіцист Олександр Невзоров, доведеться реагувати на війну, розв'язану путіним. До того, як потрапити в колонію, Єфремов мав славу «бунтаря», виступав з їдкими «антирежимними» віршами поета Андрія Орлова («Орлуші»). Він не підтримав анексію росією українського Криму.

«Брама колонії № 4 відчинилися. З них вийшов артист Михайло Єфремов (артист відбував покарання за смертельну ДТП. — Авт. ) і виявився там, що раніше називалося «свободою», — пише Олександр Невзоров. — Тепер артист має пройти найголовніший тест його життя.

Як і всім, Єфремову слід зробити вибір: або служити російському фашизму, або плюнути йому в обличчя.

Якщо артист вписується в культурний пейзаж путінської росії, то автоматично переходить у розряд звичайного лайна, зрівнявшись із богомоловими та іншими волочковими. У цьому випадку Михайло стає таким самим співучасником геноциду, окупації та масових вбивств, як і інші артисти «руського міра».

Якщо ж він вирішить зберегти гідність і розум, то він має або бігти, або стати черговою жертвою путінських урукхаїв. УДЗ, яким Єфремов випущений — натяк прозорий. Режим дуже потребує колишнього вільнодумця, переплавленого в лакея.

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В'язниця, де він сидів, дозволяла йому зберігати мовчання. Але наразі такої можливості артист більше не має".

Фото з відкритих джерел

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