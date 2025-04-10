«Режим дуже потребує колишнього вільнодумця, переплавленого в лакея»: Олександр Невзоров — про звільнення артиста Михайла Єфремова

«Брама колонії № 4 відчинилися. З них вийшов артист Михайло Єфремов (артист відбував покарання за смертельну ДТП. — Авт. ) і виявився там, що раніше називалося «свободою», — пише Олександр Невзоров. — Тепер артист має пройти найголовніший тест його життя.

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Як і всім, Єфремову слід зробити вибір: або служити російському фашизму, або плюнути йому в обличчя.

Якщо артист вписується в культурний пейзаж путінської росії, то автоматично переходить у розряд звичайного лайна, зрівнявшись із богомоловими та іншими волочковими. У цьому випадку Михайло стає таким самим співучасником геноциду, окупації та масових вбивств, як і інші артисти «руського міра».

Якщо ж він вирішить зберегти гідність і розум, то він має або бігти, або стати черговою жертвою путінських урукхаїв. УДЗ, яким Єфремов випущений — натяк прозорий. Режим дуже потребує колишнього вільнодумця, переплавленого в лакея.

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В'язниця, де він сидів, дозволяла йому зберігати мовчання. Але наразі такої можливості артист більше не має".

Фото з відкритих джерел

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