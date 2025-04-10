Завербували через дочку: священик коригував удари росіян по підрозділах ЗСУ на Донбасі (фото)

СБУ затримала чергового клірика УПЦ (МП), який погодився працювати на росіян — шпигувати на Донеччині в обмін на «евакуацію» його родини до росії.

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За даними Служби безпеки, затриманий — 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.

Протоієрєю з УПЦ (МП) пообіцяли "евакуацію" до рф та громадянство в обмін на роботу на фсб. Фото СБУ

Слідчи встановили, що клірик був завербований фсб через його доньку — вона живе в росії та писала листа путіну щодо отримання громадянства рф для її матері та сестри з України. Після цього на протоієрєя дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби та пообіцяв «евакуацію», російське громадянство та допомогу «на перших порах». За це клірик збирав інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

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По координатах, які зрадник мав передати росіянам, ворог планував відпрацювати керованими авіабомбами, ракетами та застосовувати артилерію.

Затриманому клірику загрожує довічне з конфіскацією. Фото СБУ

Втім, зрадника затримали ще до того, як він передав «звід» до фсб. Клірику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше в СБУ повідомляли про передачу до суду справи щодо зрадників, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення фсб. Серед фігурантів — очільник столичного храму УПЦ (МП), який належав до агентурного апарату російської спецслужби та координував роботу трьох спільників — так званих «політекспертів», які, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи.

Фото СБУ

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