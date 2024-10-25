Перед судом постануть ворожі агенти, які діяли під прикриттям московського патріархату, — СБУ

До суду скеровані матеріали щодо зрадників, які проводили інформаційні диверсії проти України. Злочинці діяли на замовлення фсб. Про це повідомили в СБУ.

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За інформацією спецслужби, серед фігурантів — очільник столичного храму УПЦ МП, що належав до агентурного апарату російської спецслужби.

Повідомляється, що клірик координував трьох спільників — так званих «політекспертів», які, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи. Вони виправдовували війну рф проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі.

Як встановило розслідування, обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни.

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Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в Telegram та YouTube, сторінки Facebook та офіційні сайти різних єпархій УПЦ (МП).

Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання рф, які поширювали фейки про нашу державу.

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У березні 2024 року співробітники СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів.

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Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Стосовно ще понад 10 учасників російської агентури триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном.

На підставі зібраних доказів затримані фігуранти обвинувачуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);

▪ ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

▪ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

▪ ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині нещодавно затримали інформатора росіян, який коригував удари і чекав приходу окупантів.

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