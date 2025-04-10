Великі втрати в обмін на незначні здобутки: аналітики ISW про те, як Україна змогла зупинити наступ росії

Здобутки росії в Україні нині набагато менші, ніж були п’ять місяців тому. Одночасно у рф зростають втрати через спроби ворога прорвати українську оборону. Про це сказав високопосадовець НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що Україна змогла зупинити потенційно виграшний наступ росії на сході країни завдяки поєднанню вдосконаленої тактики безпілотників і традиційного захисту, пише видання The Telegraph.

Прогрес росіян також був загальмований холодними зимовими місяцями та бойовими діями в населених пунктах. Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW) сказав, що тривалість наступу росії негативно позначається на її солдатах.

«Якщо ви продовжуєте боротьбу після точки, в якій ви виснажені, і точки, на якій наступальні операції ваших сил досягають кульмінації, ви можете продовжувати боротьбу, але ви отримуватимете меншу граничну віддачу. Ваш рівень виснаження буде вищим, і ви просто не будете настільки ефективними», — сказав він.

РЕКЛАМА

Українські контрнаступи також допомогли поступово підірвати здобутки росії.

«Як ми й очікували, росіяни сповільнилися, коли наблизилися до більш забудованих районів, таких як Покровськ, і рівень їхніх втрат залишається дуже-дуже високим, — сказав високопосадовець НАТО. — росія неодноразово демонструвала, що вона продовжуватиме таку стратегію — великі втрати в обмін на повільні здобутки».

У листопаді минулого року російські війська просунулися на території України площею 730,5 квадратного кілометра, але до минулого місяця ця цифра впала до 143 квадратних кілометрів, згідно з останнім оновленням Міністерства оборони.

РЕКЛАМА

«Я б відзначив, що водночас Україна досягла деяких невеликих тактичних здобутків на тих самих лініях фронту, — сказав представник НАТО. - Їм вдалося притупити російське просування в Запорізькій області. Ми бачимо подібні результати навколо Харкова, де удари українських безпілотників досить ефективно перешкоджали пересуванню російських сил».

Вашингтонський Інститут вивчення війни також підтвердив: його аналітики побачили докази того, що прогрес росії зменшувався щомісяця в період з листопада 2024 року до минулого місяця.

«За останні тижні українські війська здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені там позиції», — йдеться в останньому звіті аналітичного центру.

З початку війни безпілотники були визначальною зброєю війни. Спочатку комерційні безпілотники-квадрокоптери використовувалися для збору розвідданих на полі бою, але коли Київ ліквідував розрив у вогневій потужності великої дальності з росією, то українці адаптували безпілотники для транспортування боєприпасів.

РЕКЛАМА

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі та один з найвідоміших військових аналітиків, нещодавно написав: «Безпілотники відповідають за понад 60 відсотків щоденних втрат рф на даний момент і є основним засобом припинення атак у поєднанні з мінуванням і традиційною артилерією».

Попри уповільнення прогресу, росіяни продовжують рватися вперед, намагаючись захопити якомога більше території України перед будь-якими мирними переговорами. путін продовжує вливати ресурси у збройні сили заради своєї кінцевої мети захоплення всієї країни — нагороди, від якої, як наполягають західні чиновники, він не відмовився.

Нещодавно він підписав указ про мобілізацію ще 160 000 військових, що є найбільшою кількістю призовників у росії за останні 14 років. Але експерти не очікують, що він зможе прорвати оборону України — через значні втрати, яких зазнали його війська.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що аналіз британської розвідки також показує значне сповільнення просування росіян в Україні у 2025 році.

75

Читайте нас у Facebook