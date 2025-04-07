Російське просування значно сповільнилося у 2025 році: аналіз британської розвідки

Просування російських військ в Україні сповільнилося в першому кварталі 2025 року. Про це повідомляє служба розвідки Міністерства оборони Великобританії Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що Україна знайшла спосіб зупинити російські КАБи.

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«Російські територіальні здобутки в Україні скоротилися в першому кварталі 2025 року», — йдеться у звіті.

Відповідно, у березні 2025 року російські війська захопили приблизно 143 квадратних кілометри території України.

«Рівень наземних атак з боку росії на кількох напрямках був знижений протягом більшої частини березня. Наприкінці місяця вони почали зростати, але не призвели до збільшення темпів просування», — відзначили у британському відомстві.

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У листопаді росія захопила понад 700 кілометрів території України. Відтоді темпи російських доходів різко падають з місяця в місяць. Згідно зі звітом, більшість наступів російських військ у березні 2025 року припали на Донецьку область.

Зазначимо, що за минулий рік окупанти захопили 4 168 кв. км. Це переважно поля і невеликі населені пункти в Україні та Курській області. При цьому вороги втратили понад 420 тис. своїх військових.

Раніше повідомлялося, що аналітик спрогнозував новий наступ росії, після якого її ресурси вичерпаються.

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