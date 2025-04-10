Колишній головний тренер «Кривбаса» та «Зорі» не дожив кілька місяців до 60-річчя (фото)
Пішов із життя відомий український футбольний функціонер та тренер Олександр Косевич, якому 4 вересня виповнилося б 60 років, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Раніше не стало легендарного футболіста та тренера Анатолія Конькова.
У різні роки фахівець обіймав керівні посади у футбольних клубах «Шахтар» (Донецьк) та «Кривбас» (Кривий Ріг), був президентом у донецьких «Гаранті» і «Металурзі», а також працював головним тренером «Кривбаса», «Зорі» та краматорського «Авангарда». У його тренерському досьє понад 100 матчів в УПЛ та приблизно стільки ж у першій лізі вітчизняного футболу.
Останні роки Косевич присвятив відновленню та підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом та виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, а також виконував функції делегата УАФ на матчах української прем'єр-ліги.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст, який грав у Лобановського.
Фото ФК «Кривбас», ФК «Авангард»194
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