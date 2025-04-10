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Суспільство та люди

«Страшно звертатися до поліції»: патрульні в Україні отримали негласну вказівку щодо «співпраці» з ТЦК, — ЗМІ

14:01 10 квітня 2025
Патрульним доручили «пробивати» ухилянтів по базам даних. Фото Патрульної поліції

В Україні вже четвертий рік парламент продовжує термін воєнного стану та загальної мобілізації — нараз вони діють до 9 травня після рішення Верховнох Ради, ухваленого в лютому поточного року. Наразі військовозобов'язаних чоловіків можуть зупинити на вулиці та просити показати облікові документи.

Втім, як повідомляє «ТСН» з посиланням на адвоката з юридичної групи Primus Partners, трапляються випадки, коли патрульні приїжджають на той чи інший виклик та перевіряють чоловіків чи не перебувають ті в розшуку як ухилянти.

«Розмовляв зі знайомими співробітниками патрульної поліції. Вони підтвердили мені, що зараз вказівка їм… Мовляв, якщо ви десь виїжджаєте, вас викликають, ви зупиняєте чи перевіряєте, або до вас підійшов чоловік щось запитати…, то обов’язково треба перевірити, чи не перебуває він у розшуку по лінії ТЦК. — цитують журналісти адвоката. — Тож якщо у вас, наприклад, сталася ДТП чи інша ситуація і ви потребуєте допомоги патрульної поліції, то викликати її може бути, скажімо так, небезпечно, якщо ви перебуваєте в розшуку. Вже не одну людину завезли до ТЦК, бо вона перебувала в розшуку».

Тим часом informator.ua пише про перевірки військовозобов'язаних по базам ухилянтів під час відвідування сервісних центрів МВС. Журналісти пишуть про випадок у Дніпрі, коли чоловіка затримали під час оформлення купівлі-продажу автівки. Співробітники центру, «пробив» чоловіка по базі, викликали поліцію — той знаходився у розшуку за лінією ТЦК та СП.

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Про це виданню розповів один із свідків та додав, що деякі адміністратори центру попереджають, що можуть бути наслідки та пропонують відмовитися від процедури, а інші мовчки викликають патрульних.

Нагадаємо, що до ВР було внесено законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та тих, хто допомагає їм залишити Україну.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції

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