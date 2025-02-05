Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 9 травня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Це випливає з карток законопроєктів 4220-IX та 4221-IX.

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Як писали «ФАКТИ», Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

Тоді народні депутати проголосували за законопроєкти № 12404 і 12405. За продовження воєнного стану віддали свої голоси 315 народних депутатів, за продовження мобілізації — 310.

Рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було прийнято вже 14 раз. Обидва ці правові режими діють ще з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Згідно з законодавством, воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

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