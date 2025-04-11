40.96 / 41.56 46.15 / 47.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Зручність та стиль на висоті: секрети вибору взуття з розкльошеним підбором

22:26 11 квітня 2025
Босоніжки з розкльошеним підбором. Фото з Мережі

Нинішнього сезону в тренді не лише взуття з бантами. Підкорив модниць своєю зручністю розкльошений підбор. До того ж це стильно та елегантно — а що ще треба? Таке взуття можна носити в офіс і ресторан, і ви завжди почуватиметеся комфортно і, як кажуть, на висоті.

Туфлі з розкльошеним підбором. Фото Ольги Сметанської

Каблук, що нагадує дзвоник, родом із 1970-х років і сьогодні трактується як ретро, хоча водночас його називають футуристичним. Він робить образ особливим, чудово поєднуючись із тренчем, брючним костюмом, лаконічною сукнею або джинсами. Туфлі з таким підбором краще вибирати у відтінках чорного, коричневого, бежевого, темно-синього. Адже каблук — сам собою акцентна деталь. Але взуття з розкльошеним підбором не варто перевантажувати декором.

Каблук, що нагадує дзвоник, поєднується з джинсами. Фото з Мережі

РЕКЛАМА

Вибираючи туфлі на розкльошених підборах, продумайте, з якими речами у вашому гардеробі вони поєднуються. При нагоді приміряйте їх з тим тренчем або костюмом, з яким збираєтеся носити. Це правило поширюється на всі види взуття. Дотримуючись його, ви правильно підберете свій гардероб.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що цього сезону на піку популярності взуття на низькому ходу з відкритою п'ятою, що нагадує домашні капці .

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Насіння льону. Фото з відкритих джерел

Дуже корисно: як правильно вживати насіння льону

Гороскоп на 11 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Дівам може знадобитися допомога психолога, а Водоліям не варто розпочинати нові справи: гороскоп на 11 квітня

Гарна гривнева купюра

Не долар і не євро: банкір порадив, куди краще вкладати кошти в часи фінансової нестабільності

М&#39;ясний пиріг. Фото Елли Іванової

Соковитий м'ясний пиріг без тіста: на Великдень здивуйте рідних незвичайною стравою на святковому столі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту