Бабусин пиріг: ідеальна випічка на щодень

Смак дитинства! Пісочний пиріг з шаром улюбленого запашного домашнього варення зі смородини, слив чи яблук. Тертий пиріг з варенням виходить дуже смачним, ніжним та розсипчастим. Готувати досить просто та швидко. Обов’язково приготуйте його, радить кулінарка Лана Юрченко.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: деко 25×35 см 180 г масла вершкового 82%

100 г смальцю

3 яйця

120−150 г цукру

150 г сметани

1,5 ч. л. з гіркою розпушувача

15 г ванільного цукру

650 г борошна

густого варення — 500−600 г

Приготування:

У миску висипаємо просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач і перемішуємо. Натираємо на велику тертку маргарин чи вершкове масло з морозилки. Перетираємо руками все в рівномірну крихту, додаємо сметану, збиту з яйцями, і замішуємо тісто та збираємо у кулю. Відрізаємо 1/3 частину тіста, загортаємо в плівку і кладемо на 30−60 хв у морозилку.

РЕКЛАМА

Більшу частину тіста загортаємо в харчову плівку та прибираємо в холодильник на 30 хв.

Відрізаємо пергаментний папір за розміром деко. Кладемо той папір на стіл, посипаємо борошном і розкачуємо тісто з холодильника.

Перекладаємо на деко, формуємо бортики 07−1 см. Викладаємо рівним шаром варення. Дістаємо тісто з морозилки і на великій тертці натираємо поверх варення. Випікаємо пиріг при t 1800 приблизно 30 хв. Дістаємо з духовки і після остигання посипаємо цукровою пудрою.

РЕКЛАМА

Ріжемо пиріг на порційні шматочки.

Смачного!

Нагадаємо рецепт диво-пирога «Сльози ангела».

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook