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Бабусин пиріг: ідеальна випічка на щодень

20:09 11 квітня 2025
Тертий пісочний пиріг з варенням. Фото кулінарки Лани Юрченко

Смак дитинства! Пісочний пиріг з шаром улюбленого запашного домашнього варення зі смородини, слив чи яблук. Тертий пиріг з варенням виходить дуже смачним, ніжним та розсипчастим. Готувати досить просто та швидко. Обов’язково приготуйте його, радить кулінарка Лана Юрченко.

Інгредієнти:

деко 25×35 см

  • 180 г масла вершкового 82%
  • 100 г смальцю
  • 3 яйця
  • 120−150 г цукру
  • 150 г сметани
  • 1,5 ч. л. з гіркою розпушувача
  • 15 г ванільного цукру
  • 650 г борошна
  • густого варення — 500−600 г

Приготування:

У миску висипаємо просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач і перемішуємо. Натираємо на велику тертку маргарин чи вершкове масло з морозилки. Перетираємо руками все в рівномірну крихту, додаємо сметану, збиту з яйцями, і замішуємо тісто та збираємо у кулю. Відрізаємо 1/3 частину тіста, загортаємо в плівку і кладемо на 30−60 хв у морозилку.

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Більшу частину тіста загортаємо в харчову плівку та прибираємо в холодильник на 30 хв.

Відрізаємо пергаментний папір за розміром деко. Кладемо той папір на стіл, посипаємо борошном і розкачуємо тісто з холодильника.

Перекладаємо на деко, формуємо бортики 07−1 см. Викладаємо рівним шаром варення. Дістаємо тісто з морозилки і на великій тертці натираємо поверх варення. Випікаємо пиріг при t 1800 приблизно 30 хв. Дістаємо з духовки і після остигання посипаємо цукровою пудрою.

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Ріжемо пиріг на порційні шматочки.

Смачного!

Нагадаємо рецепт диво-пирога «Сльози ангела».

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