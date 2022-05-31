«Сльози ангела»: диво-пиріг, який обов'язково варто приготувати на Всесвітній день блондинок-2022

Незважаючи на «легковажне» ставлення багатьох чоловіків до блондинок, багато з них напевно захочуть привітати своїх улюблених світловолосих жінок (дружин, наречених, матерів і просто коханих) з «їх» днем.

Звичайно, подарунок можна купити в магазині, а можна і приготувати самостійно, виявивши свої кулінарні здібності.

Тим, хто наважиться на другий варіант, може допомогти рецепт торта «Сльози ангела» від українського фуд-блогера Ірини .

Вона розмістила його кілька років тому, але нещодавно оновила, додавши нові елементи.

За словами Ірини, свою назву пиріг отримав через краплинки вологи, які виступають на готовому виробі.

«Виходить зворушливо і красиво, при цьому нічого незвичайного. І освоїти таку випічку можна з першого разу», — впевнена Ірина.

Про те, як готувати простий пісочний корж та два шари начинки, вона розповіла на відео.



Для приготування «ангельських сліз» знадобляться:

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ТЕСТО :

форма 22 см

80 г вершкового масла

2 ст. л. цукру

1 жовток

1 склянка борошна

1 ч. л. розпушувача

1 ст. л. сметани (кефіру, вершків)

Сирна начинка:

500 г сиру

3 жовтки

150 г цукру

100 мл сметани (3−4 ст. л.)

1 пакетик ванільного цукру

2−3 ст. л. манки

БІЛКОВЕ СУФЛЕ:

4 білки

4 ст. л. цукру або цукрової пудри

Важливо: у сир потрібно обов'язково класти манку (1−3 ст. л. в залежності від жирності та вологості сиру). Три ложки зроблять начинку досить стійкою завжди, вона не буде рідкою. Білки збивати до готовності, (не повинні випадати з ложки при її перевертанні — це перевірка), і потрібно одразу ж їх викладати на пиріг та одразу пекти. Збиті білки не повинні простоювати, інакше потім вони опадають. Збиваються вони недовго, 3−4 хвилини, але не перебити. Вимикайте міксер, як тільки утворюються щільні піки.

Пекти пиріг потрібно при 180 градусах протягом 20−30 хвилин, а потім ще з білками 5−10 хвилин. Але у всіх нас різні духовки, тому час випічки може змінитися, і краще з білками температуру трохи зменшити до 170. Пекти до легкого зарум'янювання білка. Для появи «сліз» необхідно створити конденсат на поверхні пирога.

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