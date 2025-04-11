До мурашок: у кліпі популярного співака знялися українські зірки (відео)

Популярний співак Ярослав Карпук (YAKTAK), який відновив свій гастрольний тур Європою, випустив нову музичну роботу. Пісня «Люди», за словами артиста — розмова по душах.

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— Наче хтось мовчки сів поруч на лавці й почав говорити серцем, без пафосу, без моралей, — презентував роботу YAKTAK. - Вона про те, що всі люди наче вокзали: зберігають у собі сміх, сльози, прощання, очікування і слова, які так і не були сказані. Кожен світиться по-своєму — хтось яскраво, хтось м’яко, але кожен здатен прорізати темряву.

У чорно-білому кліпі, який вкотре для співака зробив Олександр Швець, знялися люди різного віку — діти, підлітки, дорослі та старші. Серед облич і відомі артисти — Святослав Вакарчук, Alyona Alyona, Kola, YARMAK, а також військовий і музикант Мойсей Бондаренко.

У кліпі знялися багато відомих музикантів, зокрема Святослав Вакарчук і Kola

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— Є пісні, які пишуться довго, коли кожне слово потрібно обдумати, виносити, — поділився YAKTAK. — А є ті, що з’являються легко, ніби самі витікають із емоцій і думок. Цей трек — саме такий. Кожен, хто почує його чи прочитає текст, знайде щось своє.

Шанувальники подякували співаку за нову роботу у коментарях.

«Дуже глибокий сенс треку», — зауважили слухачі.

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«Мене мурашило всю пісню, — зізналися у мережі. - Це надзвичайно глибоко і сильно».

Раніше новий запальний кліп Монатіка на пісню «Ідем далі…» вразив мережу.

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