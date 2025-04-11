Нові тренди у парфумерії-2025: деякі з них вас здивують

Парфумери не втомлюються експериментувати. Сьогодні вони пропонують парфуми з нотами горіхів. Це і фундук, і арахіс, і волоський горіх, і лісовий… Парфумерія з такими нотами незвичайна. А взагалі гурманські аромати на піку популярності. Це композиції з нотами екзотичних фруктів чи овочів, ванільного морозива, шоколадних десертів, шафрану.

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Нові аромати завжди дарують нові емоції. Вибирати парфуми не варто поспіхом. Адже букет розкривається поступово. І згодом аромат проявляється інакше, ніж на початку.

Щоб уникнути помилок у покупці, нанесіть аромат тестера на зап'ясток та залиште магазин на кілька годин. Якщо запах вас зачарує, це привід придбати парфуми. Але може статися, що запах почне дратувати вас, хоча спочатку сподобався.

Парфуми, як і одяг, потрібно спочатку «приміряти». На шкірі кожної людини вони можуть розкриватися по-різному. І ще: перед покупкою парфумів почитайте про них. Розуміння концепції створення аромату допоможе зробити правильний вибір. На жаль, це мало хто робить. А дарма…

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Раніше відома українська парфумерна стилістка Анна Кузнєцова розповіла про тренди у парфумерії-2025 та секрети створення парфумерного гардеробу.

Читайте також, як зрозуміти, що улюблені парфуми зіпсувалися.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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