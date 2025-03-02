Крістіан Діор казав: «Парфуми — незамінне доповнення до особистості жінки, фінальний штрих до образу». А Коко Шанель вважала, що парфуми — це невидимий, але водночас незабутній аксесуар. І з цими легендами стилю важко не погодитись. Справді, правильно підібрані парфуми й косметика створюють особливий настрій та налаштовують на позитив. Анна Кузнецова — відома українська парфумерна стилістка. Вона допомагає людям підібрати парфуми відповідно до їхнього стилю, настрою та навіть конкретних життєвих подій. У інтерв’ю «ФАКТАМ» Анна Кузнецова розповіла про тренди у парфумерії-2025 та секрети створення парфумерного гардероба.

«Гурманські аромати популярні, бо викликають приємні асоціації»

— Моя робота схожа на роботу фешн-стиліста, але я працюю не з одягом, а ароматами, — говорить Анна Кузнецова. — Моя аудиторія — це люди, які прагнуть розвивати свій естетичний смак та глибше розуміти світ парфумерії. Серед них є як професіонали, що працюють у сфері ароматів, так і поціновувачі, для яких парфумерія — спосіб самовираження.

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— Які нові тренди у парфумерії-2025?

— Парфуми майбутнього — це гармонійне поєднання природи та технологій. Не всі природні аромати можливо передати натуральним шляхом, але парфумери активно працюють над створенням максимально реалістичних нот.

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— Читала, що набирають популярності ноти горіхів у композиціях. Як думаєте, чому чимало ароматів сьогодні натхненні їжею?

— Гурманські аромати популярні, бо викликають приємні асоціації. Шоколад та карамель асоціюються з насолодою, дитинством, затишком. Ноти кави на підсвідомому рівні пробуджують. Медові акорди нагадують східні казки. Фруктові аромати сприяють нашому перезавантаженню.

Ще один тренд — екологічність та усвідомлене споживання. Сучасний світ приділяє цьому дедалі більше уваги. Зростає попит на натуральні інгредієнти та екологічно чисті процеси виробництва. Актуальний апсайклінг сировини — використання відходів харчової та парфумерної промисловості для створення нових ароматичних формул. Це екологічний підхід, який дозволяє отримувати якісні екстракти. Наприклад, яблучну есенцію можна отримати із залишків яблук після виробництва соку та сидру. Можна ефективно використовувати шкірку цитрусових, недозрілі або нестандартні ягоди та фрукти і навіть залишки деревини у виробництві меблів.

Анна Кузнєцова говорить, що її робота схожа на роботу фешн-стиліста, але вона працює не з одягом, а ароматами

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«Штучний інтелект активно інтегрується у процес створення нових ароматів»

— Дуже цікаво!

— Також екологічність спостерігаємо у використанні виключно натурального сільськогосподарського виноградного спирту. Екологічний підхід проявляється й у стовідсотковому перероблюванню пакування парфумів та відмові від целофану — усе це стає нормою для брендів. У багатьох країнах світу посилюється державний контроль за видобутком смоли удового дерева, щоб зберегти популяцію дерев. На плантаціях в Індонезії замість кожного переробленого дерева висаджують нове.

— Як впливає штучний інтелект на парфумерію?

— Він активно інтегрується у процес створення парфумів, допомагаючи розробляти нові аромати та оптимізувати виробництво. На основі штучного інтелекту створено інструмент, що допомагає парфумерам знаходити ідеальні формули.

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— Чи зберігається популярність унісекс-ароматів, які пасують як жінкам, так і чоловікам?

— На початку двадцятого століття маркетологи розділили парфумерію на «чоловічу» та «жіночу». Проте вже понад п’ятнадцять років набирають популярності унісекс-аромати. Сучасна парфумерія стає складнішою, яскравішою, цікавішою. Нішеві бренди експериментують із сировиною з усього світу, створюючи унікальні поєднання. Серед них, наприклад, листя фіалки та копчена смола ладанника. Цікаві поєднання — димчастий шафран та акватична мінеральність, кмин та шоколадна деревина (гуаяк), чи, скажімо, бананове листя плюс землисті пачулі. Оригінальний тандем — абсент та сандал. Ці аромати однаково подобаються як чоловікам, так і жінкам.

Парфум відкривається індивідуально залежно від типу шкіри, способу життя та навіть клімату. Однак, незалежно від глобальних трендів, головне для кожного поціновувача парфумерії — знайти своє унікальне «звучання».

«Парфумерний гардероб — це колекція парфумів, які відповідають різним образам, сезонам, подіям»

— Як же обрати для себе ідеальний парфум?

— Я знайомлю людей з секретами вибору парфумів, і це неймовірно захопливий процес. Обирати парфум можна, наприклад, за улюбленими інгредієнтами, під власні асоціації, під певний емоційний стан чи подію. Найпростіший шлях — звернутись в бутику до парфумерного консультанта, який буде вас розуміти й допоможе формувати ваш персональний парфумерний гардероб.

— Що значить парфумерний гардероб та як його створити?

— Парфумерний гардероб — це колекція парфумів, які відповідають різним образам, сезонам, подіям та навіть емоційним станам. Я раджу почати з вибору трьох основних ароматів. Перш за все, важливо обрати базовий парфум, який вам підходить у всіх сенсах. Зазвичай він доречний для будь-якого образу та події. Це аромат, який, так би мовити, відображає вас. По-друге, варто мати парфум для особливих моментів. Можна обрати щось з вічної класики. І по-третє, експериментуйте з нашаруванням ароматів. Парфумерні догляди за шкірою можна змішувати між собою або з базовими парфумами.

— Чи варто дарувати парфуми? Якщо так, то як вгадати з таким подарунком?

— Згідно зі статистикою, парфуми — один із найпопулярніших подарунків коханим та близьким друзям. Це інтимний аксесуар. І щоб обрати парфуми, які точно сподобаються, треба дуже добре знати людину чи орієнтуватися на свій смак, якщо вона йому довіряє. Але є один дієвий інструмент: подаруйте парфум, який своєю назвою та концепцією скаже набагато більше за вас. І той, кому ви зробили подарунок, буде у захопленні.

— Зараз ви організуєте парфумерні тури до Франції. Як вони проходять?

— Франція — історична батьківщина парфумів. Отож, поціновувачам вишуканих ароматів варто почати своє знайомство з цією дивовижною сферою у Парижі. Цікаво відвідати парфумерний музей Fragonard, а також парфумерні бутики, послухати захопливі історії про парфуми. Організовувати такі тури давно було моєю мрією. І ось вона нарешті здійснилась.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на які ознаки слід звернути увагу, щоб зрозуміти, що улюблені парфуми зіпсувалися.

Фото з альбому Анни Кузнецової

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