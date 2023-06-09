Легендарний французький модельєр Крістіан Діор говорив, що парфуми — невід’ємна частина образу жінки, фінальний штрих у його створенні. Відомий парфумер Жан-Поль Герлен вважав, що вони — найстійкіший різновид пам’яті. А легенда моди Ів Сен Лоран відзначав, що навіть найвишуканішому вбранню необхідна хоча б крапелька парфумів, адже вони додадуть йому закінченості та досконалості, а особистості — шарму та чарівності.

Проте, мабуть, у кожної жінки є свої аргументи, чому вона любить парфуми та які саме.

Літня парфумерія має свої особливості. Аромати зазвичай більш легкі та свіжі. Про те, які з них зараз у тренді, «ФАКТАМ» розповів відомий український парфумер Олександр Перевертайло, ім’я якого кілька років назад потрапило до престижного парфумерного гіда Луки Туріна.

«У тренді аромат фісташкових горіхів»

— Олександре, які аромати у парфумерії актуальні цього літа?



- Тренди в парфумерії змінюються не так швидко, як у моді. Сьогодні ми спостерігаємо наступні тенденції. Як і раніше, актуальні квіткові аромати: троянди, османтуса (екзотичної квітки з нотами недозрілого абрикосу, а також шкіряними тонами), жасміну, ілангу… Також затребувані гурманські композиції з нотами солодощів, фруктів, ягід, випічки та алкоголю — наприклад, віскі чи коньяку. Влітку зазвичай хочеться прохолоди та свіжості. Отож варто звернути увагу на акватичні аромати з багатою палітрою запахів моря, зокрема солоними та йодистими нотами, а також на легкі цитрусові та трав’яні композиції. Проте це не скасовує того, що «важкі» східні пряні аромати теж чудово розкриваються влітку.

Влітку у парфумах актуальні квіткові аромати, зокрема аромат троянди

— Які тренди, на вашу думку, набувають обертів?

— Дедалі популярнішими у парфумерних композиціях стають овочеві ноти — скажімо, зеленого горошку, салатного перцю, буряку… Також це стосується зелені, яка використовується у гастрономії.

— І які ж саме аромати трав актуальні?



— Це ноти базиліку, м’яти, селери…

Гурманські композиції з нотами солодощів, фруктів, ягід та випічки дуже привабливі

«Щодо аромату кави, спостерігаємо парадокс: він всім подобається у гастрономічному сенсі, проте пахнути кавою бажаючих мало»

— Смачні асоціації…



— До речі, у тренді й аромат фісташкових горіхів.



- Мабуть, екологічні тренди, які нині популярні у гастрономії та фешн-індустрії, добралися і до світу парфумерії?

- Так, прагнення до природного та екологічного звичайно притаманне і парфумерній індустрії.

— Чи актуальні у парфумах ноти кави та чаю?



- Щодо аромату кави, спостерігаємо парадокс: він всім подобається у гастрономічному сенсі, проте пахнути кавою бажаючих мало. До того ж, хочу зазначити, що кавові аромати у парфумерії достовірно не передають аромат кави. Чайні ж аромати популярні вже досить давно.

«На сприйняття аромату при виборі парфуму в магазині впливає і наш настрій»

— Як обрати парфум, щоб не помилитися? Адже нерідко трапляється, що у магазині він подобається, а, купивши, не хочеш користуватися. Дайте, будь-ласка, професійну пораду.



— Головне при виборі — слухати лише себе, ви купуєте парфум для себе і вам ним користуватись, а не подрузі або ще комусь. При виборі аромату в магазині бажано підписати блотери (паперові смужки для тестування) з тими ароматами, які сподобалися, покласти їх окремо один від одного у зошит чи блокнот, щоб аромати не змішались, і кілька разів понюхати на свіжому повітрі, вдома, на роботі. Потім варто знову піти в магазин, нанести на шкіру аромат, який до вподоби. Можна цю процедуру повторити кілька разів при різній погоді. На сприйняття аромату при виборі парфуму в магазині впливає і наш настрій. Думаю, при такому свідомому виборі вірогідність помилки буде мінімальною. Швидка ж, спонтанна покупка підвищує ризик помилитися.



Олександр Перевертайло: «Обираючи парфум, слухайте лише себе, адже вам ним користуватись»

— А як правильно користуватися парфумом влітку?



— Дуже важливо — знати міру. Адже надто сильний аромат може викликати дискомфорт у оточуючих.

Раніше «ФАКТИ» писали, що цього літа актуальні лимонний, фісташковий та лавандовий відтінки у манікюрі, вважає нейл-стилістка Тетяна Сорока

Фото у заголовку з альбому Олександра Перевартайло

Фото у тексті Ольги Сметанської

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