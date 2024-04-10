«Можемо ефективно боротися з цим типом літаків»: у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість А-50, які залишилися у росії

«За даними української розвідки, у росіян залишилося близько семи літаків А-50», — сказав в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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«Ворожі дрони постійно перебувають у прифронтовій зоні, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Їх складно виявити, бо вони створені з композитних матеріалів. Україні потрібні засоби, щоб збивати такі розвідувальні БпЛА».

Євлаш зазначив, що Силам оборони вдалося ліквідувати декілька літаків А-50.

«Але дуже важливо, що Україна вразила саме ті літаки, які були модернізовані. Наша держава показала, що може ефективно боротися з цим типом літаків».

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На думку спікера, у рф є потенціал до використання А-50, але це залежить від двох факторів.

«Треба підготувати особовий склад, і також ці складні літальні засоби потребують таких матеріалів і компонентів, які не виготовляють у росії».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що в росії вживають відчайдушних заходів, щоб знизити значущість знищення літака-розвідника А-50.

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