Ворог б’є по цивільних: у Херсоні від FPV-дрону загинув волонтер

У Херсоні надвечір російські загарбники атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Дніпровському районі. За інформацією голови ОВА Олексадра Прокудіна, в ньому перебували волонтери, один з яких отримав смертельні поранення.

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«Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік», — повідомив посадовець у своєму каналі.

Ще двох волонтерів, які зазнали вибухових травм і уламкових поранень, було доправлено до лікарні у середньому стані тяжкості.

Згодом було названо ім’я загиблого волонтера — Олег Сальник. Він був представником благодійного фонду «Справжні». В ОВА показали фото загиблого.

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Загиблий волонтер. Фото Херонської ОВА

На сторінці фонду в соцмережі йдеться, що Сальник «допомагав евакуювати людей, брав участь у ліквідації наслідків обстрілів і завжди був готовий прийти на допомогу».

Куп’янськ на Харківщині теж перебував під щільними ворожим обстрілом — близько 18:20 окупанти вдарили КАБом по приватному будинку. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річній чоловік, 52-річна та 73-річна жінки.

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«Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей», — розповів голова ОВА Олег Синєгубов, показавши фото ураженої садиби.

Обійстя після удару КАБ. Фото Харківської ОВА

Також під ударами ворога 12 квітня опинилися мешканці селища Приморське у Запорізькій області.

Як повідомили в ОВА, внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

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Після обстрілу Приморського. Фото ОВА

«Попередньо, без постраждалих», — додали посадовці.

Під артилерійські обстріли ворога вчергове потрапила й Нікопольщина.

«Дісталося Нікополю, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. Та головне — повсюди минулося без постраждалих», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку ворог поновив обстріли — вгатив з важкої артилерії по Марганецькій громаді.

«Скерував туди й fpv-дрони. Атаковані населені пункти обстежують фахівці — з'ясовують наслідки. Попередньо, люди цілі», — йдеть у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

На фронті за добу було зафіксовано 120 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, відзначивши, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих бомб. Крім цього, зафіксовано понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та 2709 дронів-камікадзе.

Бойові втрати ворога за добу становили 1220 осіб вбитими і пораненими.

Також Командування Повітряних Сил повідомило про збиті 43 ударні БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни. Ще 12 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що ніч на 13 квітня (із 20:30 12 квітня) противник атакував 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Нагадаємо, що військові льотчики спростували версію про загибель пілота F-16 Павла Іва нова внаслідок «дружнього вогню», пояснивши, що літак було збито російською ракетою, коли він відбивав атаку на Україну.

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