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Загинув у бою: військові льотчики спростовують версію про загибель пілота F-16 внаслідок «дружнього вогню»

19:32 12 квітня 2025
Пілот Павло Іванов загинув не внаслідок дружнього вогню

В Україні, яка бореться з російською агресією, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов. Йому було 26 років. Військові льотчики спростували інформацію про те, що він загинув внаслідок «дружнього вогню».

«Всі ж очікують пояснень і якогось коментаря але зараз це зробити важко морально. Просто щоб розвіяти ваші догадки і плітки: це був повітряний бій з ворогом, це була наша буденність. Пуски, бомби, маневри. Не вигадуйте про якісь інсайди від пі_apів чи від наших оленів хто хайпує. Ніхто нічого не знав і навіть не очікував. Не було френдлі фаєру. Була війна і був бій. Ps: русачки, нас не трусить і не лякає бо боронити Україну це наша свята ідея. Козак загинув як Герой у бою, Вічна Слава і Честь», — повідомляє Telegram-канал «Соняшник».

Як писали «ФАКТИ», в Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що пілот загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів… Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

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