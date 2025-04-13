«Як це можливо??? Суми — душею з вами»: Максим Галкін відреагував на теракт окупантів
Гуморист Максим Галкін, який підтримує Україну, шокований трагедією у Сумах, де російські «Іскандери» вбили 34 людини та понад сотню поранили. Серед потерпілих багато дітей, двоє дітей загинули.
Він обурений цинізмом кремля — вдарити по мирних жителях у православне свято, коли російські попи під час служби розповідають про християнські заповіді, одна з яких «не вбий».
Він опублікував жахливе фото із Сум та гілки верби — символ світлого свята.
«Ще одна російська ракета в Світле Православне свято?! Як це можливо??? Десятки загиблих. Суми — душею з вами. Співчуття сім'ям загиблих. Дай Боже видертися постраждалим!» — написав він.
Українці вдячні артистові за підтримку.
Нагадаємо, російський журналіст та політолог Олександр Невзоров вважає, що вбивством мирних українців кремль вирішив порадувати своє населення, переключивши увагу з продовження санкцій, яке підписав Трамп.
А військовий експерт Костянтин Машовець назвав сьогоднішній удар по Сумах одним із елементів загальної стратегії кремля змусити Україну до капітуляції на умовах путіна.177
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